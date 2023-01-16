إعادة اللقب لخزائن العراق هدف نجوم

2023/01/16 | 22:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبو العراق قدموا مباريات مميزة في "خليجي 25" (مرتضى السوداني/Getty)

تمكن المنتخب العراقي من بلوغ الدور النهائي لبطولة "خليجي 25"، المقامة على أرضه وأمام جماهيره، إثر فوزه المثير على المنتخب القطري بهدفين لهدف وحيد، سجلهما كل من إبراهيم بايش وأيمن حسين، بينما أحرز عمرو سراج الهدف الوحيد لـ"العنابي".

وأدلى مصطفى ناظم نجم منتخب "أسود الرافدين" بتصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" بعد المباراة، أكد فيها أنه يتمنى الفوز باللقب الذي غاب عن المنتخب العراقي منذ عام 1979.

وأضاف ناظم: "أبارك الفوز للجماهير العراقية ونهديه لشهداء بلادنا، ما يهمنا هو أن نؤدي واجباتنا على أكمل وجه، لم يكن أمام المدرب الجديد وقت طويل، لذلك ركزنا على تطوير واجباتنا، خصوصا في مباراة الدور نصف النهائي التي كان بها العديد من الحسابات، الحمد لله أننا قدرنا على استغلال الفرص، وجميع اللاعبين لم يقصروا".

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من جهته، هنّأ حارس المنتخب جلال حسن، الذي استقبل أول هدف في البطولة في حوار مع "العربي الجديد"، الشعب العراقي على الفوز.

وأضاف: "كانت المباراة صعبة، في ظل الجماهير الكبيرة التي شاهدناها في طريقنا إلى الملعب، بالإضافة إلى الحادث المؤسف (وفاة مشجعين كانوا قادمين للقاء بحادث سير)، لذلك نهدي هذا الفوز إلى شهداء هذا الحادث، الحمد لله بلغنا اللقاء للنهائي، وأتمنى أن نكون عند حس ظن جماهيرنا، ونقدم مباراة نهائية أفضل من الأدوار السابقة".

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