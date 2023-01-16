2023/01/16 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الاثنين،وفاة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، الذي قاد وزارة الداخلية خلال أصعب مرحلة عاشتها البلاد.وولد العيسوي، في 18 سبتمبر عام 1937، وهو وزير الداخلية السابق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة وزير داخلية مصر خلال أصعب فترة واجهت البلاد المركز الخبري الوطني.

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