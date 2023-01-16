2023/01/16 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فاز المنتخب العُماني على نظيره البحريني بهدف دون رد ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة .جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب جميل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمان تضرب موعداً مع العراق بنهائي كأس خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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