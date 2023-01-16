بوقت قياسي.. الكشف عن ملابسات جريمة والقبض على الجناة في نينوى

2023/01/16 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة بشعة نفذت بحق مواطن في نينوى، فيما اكدت القبض على الجناة خلال 24 ساعة.

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