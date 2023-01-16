رئاسة الجمهورية تعلن عن أبرز ملفات مباحثات الرئيس في المنتدى الاقتصادي

2023/01/16 | 22:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، عن أبرز ملفات مباحثات الرئيس عبد اللطيف رشيد في المنتدى الاقتصادي المقرر عقده بسويسرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد سيبحث في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2023، دعم القطاع الزراعي وإدارة نظم المياه".ووصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رشيد سيلتقي خلال أيام المؤتمر بعدد من قادة العالم ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العالمية لبحث عدد من القضايا وإيصال الصورة الحقيقية للاستقرار الأمني والاقتصادي الذي ينعم به العراق والذي يعد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات التي ستساعد العراق في تطوير بناه التحتية وتوفير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين".

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