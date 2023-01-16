2023/01/16 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد عضو مجلس محافظة بغداد المنحل، سعد المطلبي، على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية وفقا لنظام سانت ليغو من دون الذهاب نحو نظام الدوائر المتعددة كما حصل في الانتخابات البرلمانية التي اثارت لغطاً كبيراً عند اجرائها.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السلطة التنفيذية متمثلة بحكومة السوداني لديها تحركاتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق الموعد المحدد لها وفق البرنامج الحكومي”.

وأضاف ان “اجراء الانتخابات وفق نظام سانت ليغو اصبح ضرورة ملحة من اجل جعل كل محافظة عبارة عن دائرة واحدة، من دون الخوض في نظام الدوائر المتعددة”.

وبين ان “القانون بحاجة الى تعديل او أعادة النظر في احدى فقراته المتعلقة بعدد أعضاء مجالس المحافظات وفقا للمتغيرات الحالية وعدد السكان ومن يمثلهم في هذه المجالس، بهدف ضمان وجود ممثل في المجالس عن كل منطقة او قضاء او ناحية”.

ولفت الى ان “الأجواء الحالية إيجابية ومهيأة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، في وقت اعلن فيه رئيس الوزراء عن تحركه نحو اجرائها خلال العام الجاري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستجري الانتخابات المحلية وفقا لنظام “سانت ليغو”؟) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستجري الانتخابات المحلية وفقا لنظام “سانت ليغو”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).