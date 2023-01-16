الديمقراطي: خلافنا مع الاتحاد ما زال مستمرا

2023/01/16 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم محمد، اليوم الاحد، ان الخلاف مع الاتحاد الوطني لايزال مستمرا.

وقال محمد في حوار تابعته وكالة “تقدم” ان “مشكلة الديمقراطي مع الاتحاد الوطني تكمن في مسألة تسليم واردات المنافذ الحدودية وعدم الانصياع لقوانين اقليم كردستان”.

واضاف ان “وارداتنا من النفط تصل الى 500 مليون دولار وهي لا تغطي رواتب موظفي الاقليم”.

واشار محمد الى ان “هناك تفرد بالقرار وتوجهات مختلفة من قبل الاتحاد الوطني ولا نعلم مع من نتحدث “.

ولفت الى ان “هناك لجنة مسؤولة عن تصدير النفط مؤلفة من مسرور بارزاني وقوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية”.

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