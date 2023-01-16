عمان تتغلب على البحرين وتلاقي العراق في نهائي خليجي 25

2023/01/16 | 22:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب العُماني على نظيره

البحريني بهدف دون رد ضمن الدور نصف

النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية

احداثها في مدينة البصرة .

جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق

اللاعب جميل سليم في الدقيقة 84 من عمر

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