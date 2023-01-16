جمعية العقارات الكندية تتوقع انخفاض مبيعات المنازل في عام 2023

2023/01/16 | 23:06 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع جمعية العقارات الكندية أن تنخفض مبيعات المنازل هذا العام بنسبة 0.5٪ مقارنة بعام 2022.في توقعاتها المحدثة لهذا العام، تتوقع أيضًا أن ينخفض متوسط سعر المنزل بنسبة 5.9 في المائة سنويًا إلى 662103 دولارًا في عام 2023.بالنسبة لعام 2024، تتوقع CREA أن ترتفع مبيعات المنازل بنسبة 10.2 في المائة مع استمرار الأسواق في […]

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