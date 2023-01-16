50 درجة تحت الصفر.. كيف يتكيف سكان إحدى أبرد مدن العالم مع ظروف الطقس؟

2023/01/16 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك سكان مدينة ياكوتسك السيبيرية، والمعروفة بأنها واحدة من أبرد المدن على وجه كوكب الأرض، أساليبهم في التعامل مع تدني درجات الحرارة في مدينتهم بشكل كبير، والتي بلغت 50 درجة مئوية تحت الصفر، وفقًا لرويترز، في حين تشهد مدينة التعدين الواقعة في الشرق الأقصى لروسيا موجة برد طويلة بشكل غير طبيعي، لكن درجات الحرارة تنخفض بانتظام إلى أقل من 40 درجة تحت الصفر.

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