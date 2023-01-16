هزم البحرين وجدّد الموعد مع أصحاب الأرض.. منتخب عُمان يلحق بالعراق في نهائي

2023/01/16 | 23:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحق منتخب عُمان بنظيره العراقي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بعد فوزه على البحرين -حامل اللقب- بهدف دون رد في النصف النهائي الثاني للبطولة المقامة في مدينة البصرة.

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