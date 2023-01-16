مختصون يحذرون.. توقعات طقس البصرة في نهائي خليجي 25

2023/01/16 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبل، حيث تزداد غزارته صباح غد الثلاثاء، خصوصاً في مدينتي البصرة وذي قار.وقال عطية في إيضاح تابعته ايرث نيوز، إنه “مازالت السحب تتواجد منذ نهار اليوم الاثنين في اجواء مدينة البصرة ومدن الجنوب وكذلك مدن الفرات الاوسط و واسط واجزاء […]

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توقعات طقس البصرة في نهائي خليجي 25 أولاً على ايرث نيوز.

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