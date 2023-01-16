جريمة قتل بشعة في الموصل.. تواطؤ زوجة وابنة المجني عليه والامن يعتقل الجناة

2023/01/16 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة نينوى، مساء الاثنين،

تفاصيل جريمة قتل بشعة، بحق أحد

المواطنين، وإلقاء القبض على الجناة

خلال 24 ساعة من وقوعها.

وأوضحت القيادة، بحسب بيان لوزارة

الداخلية وتلقته وكالة نون الخبرية، أن

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