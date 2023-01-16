2023/01/16 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، مساء اليوم الإثنين، منسّق

البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا بريت ماكغورك، مبعوثاً من

الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.

وشهد اللقاء البحث في مجمل ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد دعمها لإنجاح حكومة السوداني والاخير يؤكد قدرة القوات العراقية على مواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد دعمها لإنجاح حكومة السوداني والاخير يؤكد قدرة القوات العراقية على مواجهة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).