خليجي 25.. دروس خالد والبصرة ودرجال

2023/01/16 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قاسم الحلفي

كثيرة هي الدروس والعبر والصور

والمشاعر التي صنعتها بطولة كأس الخليج

العربي الخامسة والعشرون المقامة حاليا

في البصرة (خليجي 25) وبقدر ما كان لها اثر

عظيم في اظهار صورة العراق بأبهى ح

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