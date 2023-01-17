2023/01/17 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: OOigfLPIjIs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجو يجنن على كورنيش البصرة - لمّة خليجية - الحلقة ١٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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