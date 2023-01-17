2023/01/17 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة الاعلام والاتصالات، عن رصدها “خروقات” في عمال شركات الاتصالات والهاتف النقال العاملة في البلاد.وقال عضو الهيأة حسين الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الهيأة تتابع عمل شركات الهواتف النقال من ناحية جودة الخدمة المقدمة في جميع انحاء العراق، وتم تخصيص الرقم المجاني (١٧٧) الذي يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة”.وأضاف “تم رصد بعض الخروقات” مبينا انه “في حال رصد أي خرق تبلغ الشركة بالأمر واذا لم تتخذ اجراء مناسب سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد الإنذار والغرامة”.

التالي

منذ 3 ساعات

الزراعة تعلن إطلاق الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا

منذ 3 ساعات

ضبط موظفين ومعقبين ومخالفات..



’صولة’ تفتيشية للنزاهة في فروع هيئة الضرائب

منذ 4 ساعات

العمل تحدد معدل سقف رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية

منذ 4 ساعات

التربية تبحث تقليص سنوات الانتظار للطلبة الخارجيين وإعادة فتح معاهد المعلمين

منذ 7 ساعات

طقس العراق: حالة عدم استقرار تزور محافظات الجنوب..



خارطة بمناطق الأمطار

منذ 8 ساعات

الثقافة: توفير فرص استثمارية لإنعاش القطاع السياحي بالعراق

منذ 9 ساعات

المالية: إنجاز إجراءات استحداث 1284 درجة وظيفية لتثبيت العقود

منذ 12 ساعة

عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولية

منذ 13 ساعة

أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ 14 ساعة

تعرف على حالة الطقس في العراق اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الاتصالات ترصد “خروقات” بعمل شركات الهاتف النقال وتلوح بالإنذار والغرامة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الاتصالات ترصد “خروقات” بعمل شركات الهاتف النقال وتلوح بالإنذار والغرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).