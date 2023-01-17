تقارير تكشف عن الاستعدادات الاسرائيلية لاستهداف منشآت إيران

2023/01/17 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

كشفت تقارير عن مصادر من داخل الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن عدم اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها حاليا لاستهداف "المؤسسات النووية" الإيرانية في حال صدور قرار سياسي من تل ابيب بذلك.

وأوردت شبكة اردو نيوز في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، ان الجيش الإسرائيلي "غير مستعد" لاستهداف المنشات النووية الإيرانية في حال صدر بذلك قرار من حكومة بنيامين نتيناهو، مؤكدين على نيتهم "الاستمرار بالاستعداد".

الشبكة اشارت الى ان القوات الإسرائيلية تستعد فعليا على الأرض لشن هجمات على ايران تحت توصيات من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مضيفة "تواجه إسرائيل وجودا مضادا لها بشكل قوي في كل من سوريا ولبنان والعراق"، الامر الذي قالت انه يعرقل من الخطط الإسرائيلية.

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