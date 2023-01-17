هكذا نقرأ زيارة السوداني الى المانيا

2023/01/17 | 00:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 يناير، 2023 بغداد/المسلة: محمود الهاشمي توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى المانيا بدعوة...

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