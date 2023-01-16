إغلاق دعوى

2023/01/17 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا قائلا إنه "لم يتردد بتاتا في فتح تحقيقات ضد شركات عندما تكون هناك عناصر كافية للاشتباه في تورطها في جرائم على الصعيد الدولي".

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