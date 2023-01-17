2023/01/17 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lagsdPJ7uCk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات كبيرة بتأهل منتخبنا للنهائي وجماهير عمان كسبت معركة المدرجات | بتوقيت البصرة مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالات كبيرة بتأهل منتخبنا للنهائي وجماهير عمان كسبت معركة المدرجات | بتوقيت البصرة مع هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).