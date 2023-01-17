2023/01/17 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yP9cyRL_88Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف النازحين السوريين يثقل كاهل لبنان وملفات اخرى في نشرة منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملف النازحين السوريين يثقل كاهل لبنان وملفات اخرى في نشرة منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).