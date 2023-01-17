بريطانيا: النظام الإيراني مهووس بقمع شعبه.. وسيحاسب على إعدام رضا أكبري

2023/01/17 | 00:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، يوم الاثنين، إيران من أنها "ستحاسب" على إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري.

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