البرلمان العراقي يؤجل جلسة الثلاثاء

2023/01/17 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، الاثنين، تأجيل عقد جلسته من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء تم تأجيلها".

وأضافت أن "الجلسة ستعقد يوم الاربعاء 18 كانون الثاني".

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