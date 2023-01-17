تسجيل نحو 3.5 مليون مكالمة حول ملعب جذع النخلة خلال 12 ساعة فقط

2023/01/17 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم الاثنين، اجراء اكثر من 3 ملايين و400 ألف مكالمة في محيط وداخل ملعب جذع النخلة اليوم الاثنين وخلال 12 ساعة فقط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " ملعب جذع النخلة ومحيطه سجل 198 ألف خط هاتف وإجراء 3 مليون و432 ألف مكالمة، فضلا عن تداول 16 تيرا بايت من البيانات من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الـ8 من مساء اليوم الاثنين".

وشهد ملعب جذع النخلة مباريات نصف النهائي لبطولة خليجي 25 اليوم الاثنين، بين كل من العراق وقطر، وعمان والبحرين، والتي انتهت بتأهل العراق وعمان إلى نهائي بطولة خليجي 25.

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