الأمين العام لمجلس الوزراء يحضر مباراة المنتخب الوطني ونظيره القطري

2023/01/17 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

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حضر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، مباراة المنتخب الوطني ونظيره القطري ضمن نصف نهائي خليجي 25 في البصرة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج في نسخته 25، المقامة في البصرة، بفوز ثمين على نظيره القطري بهدفين لهدف.

وسجل ابراهيم بايش هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 19، ليسجل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب العراقي ايمن حسين هدف الفوز الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 42.

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