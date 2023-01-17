لندن‭ ‬تتعهّد‭ ‬اتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الانتقامية‭ ‬بحق‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬إعدام‭ ‬أكبري

2023/01/17 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ ‬تستدعي‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬وتجمّع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬دعما‭ ‬للفرنسيين‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬طهران لندن‭- ‬برلين‭ – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ أكّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬لندن‭ ‬لا‭ ‬تستبعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الانتقامية‭ ‬بحق‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬إعدام‭ ‬إيراني‭ ‬بريطاني‭ ‬شغل‭ ‬مناصب‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬،‭ ‬دين‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭ ‬لحساب‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬ وقال‭ […]

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