2023/01/17 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين تستدعي السفير الإيراني وتجمّع في باريس دعما للفرنسيين المعتقلين في طهران لندن- برلين – باريس -الزمان أكّد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الاثنين أن لندن لا تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية بحق إيران بعد إعدام إيراني بريطاني شغل مناصب عسكرية في السابق ، دين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية في طهران. وقال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تتعهّد اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية بحق إيران بعد إعدام أكبري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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