2023/01/17 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام انتشار المخدرات في العالم يسير بسرعة جنونية، ولا تكاد دولة واحدة تنجو من هذه الآفة التي تخصص لها الحكومات أجهزة أمنية خاصة لمكافحتها من دون جدوى في القضاء عليها، بالرغم من احباط عشرات العمليات الكبرى في التهريب والتخزين والتوزيع.
على سبيل المثال، لقد ضُبطت 10 أطنان من المخدرات في أرصفة ميناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبعد من المخدرات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
على سبيل المثال، لقد ضُبطت 10 أطنان من المخدرات في أرصفة ميناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبعد من المخدرات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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