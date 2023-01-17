أبعد‭ ‬من‭ ‬المخدرات

2023/01/17 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ انتشار‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يسير‭ ‬بسرعة‭ ‬جنونية،‭ ‬ولا‭ ‬تكاد‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬التي‭ ‬تخصص‭ ‬لها‭ ‬الحكومات‭ ‬أجهزة‭ ‬أمنية‭ ‬خاصة‭ ‬لمكافحتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬عليها،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬احباط‭ ‬عشرات‭ ‬العمليات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬التهريب‭ ‬والتخزين‭ ‬والتوزيع‭.‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬لقد‭ ‬ضُبطت‭ ‬10‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬أرصفة‭ ‬ميناء‭ […]

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