العراق‭ ‬يبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬25في‭ ‬مواجهة‭ ‬عُمان

2023/01/17 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬6‭ ‬مشجعين‭ ‬بحادث‭ ‬حافلة‭ ‬بين‭ ‬الناصرية‭ ‬والبصرة الناصرية‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬البصرة‭ -‬الزمان‭ ‬ بلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬25‭) ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬2‭ /‬1‭.‬وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬الحسم‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والبحرين‭.‬ وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إبراهيم‭ ‬بايش‭ ‬في‭ […]

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