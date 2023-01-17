2023/01/17 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 6 مشجعين بحادث حافلة بين الناصرية والبصرة الناصرية (العراق) (أ ف ب) – البصرة -الزمان بلغ المنتخب العراقي المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) عقب فوزه على المنتخب القطري 2 /1.
وستكون مباراة الحسم النهائية يوم الخميس المقبل بين العراق والبحرين. وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبلغ نهائي خليجي 25في مواجهة عُمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وستكون مباراة الحسم النهائية يوم الخميس المقبل بين العراق والبحرين. وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبلغ نهائي خليجي 25في مواجهة عُمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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