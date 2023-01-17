برشلونة يحسم الكلاسيكو بالثلاثة ويتوّج بالسوبر الإسباني

2023/01/17 | 01:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعزز رصيده باللقب الـ 14 جدة ـ وكالات: حسم برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة كبيرة ليعود للتتويج بلقب السوبر الإسباني لأول مرة منذ 2018.وانتصر برشلونة على ريال مدريد 3-1 مساء أول أمس في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.وتناوب على ثلاثية برشلونة كلّ من غافي وليفاندوفسكي وبيدري (33 و45 و69)، ...

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