طوبى للشاكرين

2023/01/17 | 01:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 –أليس الغريب أنْ نقرأ قوله تعالى في محكم كتابه المجيد :” لئن شكرتم لازيدنَّكم “ابراهيم / 7ومع هذا الوعد القرآني العظيم نتراخى ونتكاسل عن اداء الشكر اليه..!!ومَنْ منّا لا يطمح الى الزيادة في عُمُرِهِ وأمواله وسائر ما أنعم الله به عليه ؟نعمانها مفارقة كبرى تشي بحجم هائل من التقصير ازاء شكر نِعَمِ الربّ الكريم ...

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