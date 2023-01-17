في “خليجي 25” مسرح الشارع الغنائي والاستعراضي يعود مجدداً إلى البصرة

2023/01/17 | 01:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “الخشابة” استقبلت الوفود الخليجية بالأغاني التراثية بغداد – وداد ابراهيم:يرى مراقبون، ان” اختيار محافظة البصرة لبطولة خليجي 25، كان ناجحا بشكل كبير كونها تمتلك ثلاثة منافذ مع دول الخليج (بري وجوي وبحري) ومع التنظيم والترتيب الذي يشهده هذا الحدث التاريخي لكن لم يكن متوقعا اقامة فعاليات فنية وموسيقية وغنائية رافقت الاحداث الرياضية الكبرى وشهدتها شوارع ...

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