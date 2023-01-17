بقيادة كريستيانو رونالدو.. تعرف على قائمة فريق نجوم النصر والهلال لمباراة باريس سان جيرمان

2023/01/17 | 01:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مارسيلو غالاردو، المدير الفني لنجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين، عن قائمة الفريق المشاركة في المعسكر الإعدادي، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

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