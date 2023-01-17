رئاسة البرلمان تؤجل جلسة اليوم الثلاثاء

2023/01/17 | 01:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء إلى يوم غدٍ الأربعاء.وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنهخ “تم تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء إلى يوم غدٍ الأربعاء المصادف 18/1″.

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