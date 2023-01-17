2023/01/17 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الروس قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، العام الماضي، بالأخص عندما أصبحت الإمارة "ملاذا آمنا" في أجواء اقتصادية وجوسياسية مضطربة يعيشها العالم، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن شركة السمسرة "Betterhomes".

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