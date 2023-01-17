تركي آل الشيخ: كريستيانو رونالدو سألني من الأفضل أنا أم ليونيل ميسي؟

2023/01/17 | 03:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن كريستيانو رونالدو قد سأله "من الأفضل أنا أم ليونيل ميسي"، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما.

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