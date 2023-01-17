البحث مستمر عن نحو 50 امرأة خطفهّن متطرفون في بوركينا فاسو

2023/01/17 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر البحث في بوركينا فاسو عن نحو خمسين امرأة خطفهن مسلحون يعتقد أنهم جهاديون الأسبوع الماضي في شمال البلاد، في حين دعت الأمم المتحدة إلى تحريرهن "فورا ومن دون شروط".

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