الجيش الأمريكي يعلن وصول قوات أوكرانية إلى أوكلاهوما للتدريب على صواريخ الباتريوت

2023/01/17 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الامريكي، يوم الاثنين، وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل في ولاية أوكلاهوما لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت.

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