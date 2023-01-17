وسط أمطار وثلوج وانهيارات.. عاصفة تاسعة تضرب كاليفورنيا

2023/01/17 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت كاليفورنيا إلى العاصفة التاسعة خلال أقل من شهر في سلسلة من العواصف الشتوية الكبرى التي استمرت ثلاثة أسابيع، مما زاد مخاطر القيادة في الجبال ورفع من خطر الفيضانات بالقرب من الأنهار.

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