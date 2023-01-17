تفاؤل حذر بارتفاع البيتكوين.. أسباب دفعت

2023/01/17 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت Bitcoin عام 2023 بشكل إيجابي حيث ارتفع سعر العملة فوق 21000 دولار يوم السبت لأول مرة منذ شهرين، محققا زيادة بنسبة 26٪ منذ بداية الشهر حتى الآن.

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