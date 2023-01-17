بعد عام على استهداف الحوثيين لأبوظبي.. قرقاش يُعلق: أصبحنا أشد قوة ومنعة

2023/01/17 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام على استهداف الحوثيين منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أكد المستشار الرئاسي في الدولة، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن بلاده باتت أكثر قوة وتأثيرا منذ ذلك الحين

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