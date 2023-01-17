مطار بغداد يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

2023/01/17 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكرت في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز أن “إدارة المطار توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 150م”.وأضاف البيان أنه “سيتم الإعلام بطبيعة أي مستجدات تخص […]

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