2023/01/17 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابيين اثنين حاولوا التسلل لجنوب غرب الموصل.

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