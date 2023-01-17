بعد فيديوهات مثيرة للجدل.. السعودية توضح حقيقة

2023/01/17 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة سعودية حقيقة المنشورات التي تدعي "اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب".

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