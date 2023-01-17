ارتفاع حصيلة قتلى العواصف في كاليفورنيا إلى 20 وبايدن يخطط لزيارتها

2023/01/17 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، إن العواصف المطيرة التسع المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلوى الأخرى منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول، تسببت في وفاة 20 شخصا على الأقل.

وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف، أنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى الاثنين، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحض المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر إلى مناطق الساحل الأوسط يوم الخميس للقاء أول المستجيبين، وزيارة البلدات المتضررة، و"تقييم الدعم الفيدرالي الإضافي المطلوب".

ولم يكشف البيت الأبيض بعد عن المناطق التي سيزورها بايدن.

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