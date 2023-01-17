2023/01/17 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تأثير تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على ميول أبنائه في الرياضة المحلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركي آل الشيخ عن صفقة انتقال رونالدو للنصر: أحد أبنائي كان يشجع الهلال وغّير موقفه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركي آل الشيخ عن صفقة انتقال رونالدو للنصر: أحد أبنائي كان يشجع الهلال وغّير موقفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).