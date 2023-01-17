2023/01/17 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تركت إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد وفاتها 34 مليون دولار مقسمة بين عدة أصول، فعلى ماذا حصل أطفالها الثلاثة وزوجها السابق؟.وحسب مجلة “فوربس” ستقسم الثروة بين أطفال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل وصية إيفانا ترامب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل وصية إيفانا ترامب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل وصية إيفانا ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).