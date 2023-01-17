بعد توقيع اتفاق.. جونسون ينشر مذكرات

2023/01/17 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

نشرت صحيفة الاندبندنت، اليوم الثلاثاء، تقريرا لليام جيمس بعنوان "بوريس جونسون ينشر مذكرات لا مثيل لها" بعد توقيع اتفاق نشر.

ويقول الكاتب إن "رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، وقع اتفاقا لكتاب مذكرات توضح بالتفصيل الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء".

ويضيف أنه وفقًا لمصادر النشر، انه "من المقرر أن يجني جونسون أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني من الكتاب، ويعتقد أيضا أن زوجة رئيس الوزراء السابق كاري جونسون تكتب كتابا".

ويشير التقرير الى أن "موعد إصدار الكتاب لم يتحدد بعد، حيث يأتي الإعلان بعد عدة أشهر فقط من إجبار جونسون على التنحي ووسط تكهنات مستمرة بأنه قد يكون لديه طموحات للعودة إلى السياسة في الخطوط الأمامية".

وتابع أن "دار هاربر كولينز للنشر وقعت الاتفاق مع جونسون مقابل رسوم غير معلنة، لكن المطلعين على النشر أشاروا إلى أن الزعيم السابق لحزب المحافظين يمكن أن يتقاضى أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني".

ويقول الكاتب إن" أرابيلا بايك، مديرة النشر في هاربر كولينز، وصفت مذكرات رئيس الوزراء المزمع نشرها بأنها "لا مثيل لها".

وقالت بحسب الصحيفة "إنني أتطلع إلى العمل مع بوريس جونسون وهو يكتب روايته عن الفترة التي قضاها في المنصب خلال بعض أهم الأحداث التي شهدتها بريطانيا في الآونة الأخيرة".

المصدر: الاندبندنت

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