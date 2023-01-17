اليكتي: لن نعود لجلسات حكومة كردستان حتى انتهاء

2023/01/17 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الثلاثاء، عدم عودة حزبه لجلسات حكومة إقليم كردستان.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم) إنه "باستمرار التفرد بالسلطة وتوزيع التهم والدكتاتورية في الحكم فأننا لن نعود لجلسات مجلس وزراء كردستان في الوقت الحالي أبدا".

وأضاف أن "الاتهامات التي خرجت من رئيس الحكومة مسرور بارزاني هي محاولة بائسة لإلقاء فشله على الآخرين، وهذا الأمر لا نقبل به إطلاقا".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أكد في تصريح سابق لـ(بغداد اليوم)، أن "الاتحاد الوطني يقاطع جلسات حكومة الإقليم للشهر الثالث على التوالي، وأيضا زيارات الوفود إلى بغداد، بسبب عدم وجود شراكة حقيقية واستمرار التفرد بالسلطة".

وزار وفد اقليم كردستان الاسبوع الماضي العاصمة بغداد، ولكن الوفد كان خاليًا من ممثلي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

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