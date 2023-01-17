وزير العمل: حملة البحث استهدفت في يومها الثاني أكثر من 12 ألف أسرة

2023/01/17 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، أن حملة البحث (ابشر يالفقير) استهدفت في يومها الثاني أكثر من 12 ألف أسرة.

وقال الاسدي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إنه " في اليوم الثاني لحملة (ابشر يالفقير) تم بحث 12.131 اسرة في مجموع العشرين قضاء المستهدفة في المرحلة الأولى للبحث".

وأضاف أن " الوزارة ستستمر حتى تصل الى جميع المستهدفين".

وكانت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت تفويج فرق البحث الاجتماعي للأقضية والنواحي الأشد فقرا.

تحرير: أ.غ

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